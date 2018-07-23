Трамп: Я не поступился интересами США на встрече с Путиным

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Глава Белого дома продолжает оправдываться перед политическим истеблишментом за свою позицию во время саммита в Хельсинки.

По словам Дональда Трампа, он не поступился интересами США на встрече с Владимиром Путиным, но, наоборот, сумел разъяснить российскому лидеру необходимость тех действий, которые проводит Вашингтон на международной арене. Трамп заявил, что найдя общий язык с Путиным, он нашел взаимовыгодные точки соприкосновения по самым важным вопросам. Глава Белого дома подчеркнул, что все его действия нехороши только для продажных СМИ, распространяющих фейковые новости.

По мнению экспертов, Трамп в основном прав. Действительно, издания, поддерживающие Демократическую партию США, ни при каких условиях не перестанут его критиковать. Поэтому президенту необходимо проводить ту политику, которая поддерживается его избирателями и значительным числом республиканцев. Единственной грубой ошибкой Трампа в Хельсинки стало то, что он невольно «подставил» американские спецслужбы публичным заявлением об их некомпетентности.