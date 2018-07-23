Кадыров прокомментировал видео, на котором девочка разрубила топором котенка

Сегодня, 16:26

Дикий случай, произошедший в Алтайском крае, не оставил равнодушными даже политиков, которые считают, что эпидемия живодерства среди несовершеннолетних, расползается по всем регионам России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором 15-летняя девочка разрубает топором котенка. По мнению политика, такие жуткие случаи становятся нормой среди молодежи по многим причинам. У девушек, снявших ролик, полностью отсутствует материнский инстинкт. Это является следствием пропаганды, так называемых, демократических ценностей. В Чечне некоммерческие общественные организации по защите животных работают эффективно, кроме того, в республике семейное воспитание является одним из традиционных социальных приоритетов.

Те живодерки, которые мучают и убивают животных, наверняка лишены семейного тепла, отцы и матери не занимаются их воспитанием, а лишь откупаются от них дорогими вещами. Кадыров считает, что необходимо проводить профилактику подобных случаев. Судебные психиатры хорошо знают, что большинство серийных убийц и маньяков начинали с издевательств над беззащитными животными.