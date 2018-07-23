Психиатры: Путин в Хельсинки воспользовался неадекватностью Трампа

Сегодня, 15:40

Сенсационное заявление о психических расстройствах президента США сделала группа американских специалистов, тем самым дав сигнал демократам к началу решительных действий.

Психиатры считают, что Владимир Путин во время встречи в Хельсинки, воспользовался неадекватностью Дональда Трампа. Впрочем, еще два года назад, когда Трамп был кандидатом, врачи определенной специализации начали настаивать на всестороннем обследовании его психического состояния. Предварительный диагноз поражает своим широким диапазоном. От нарциссизма и завышенной самооценки, переходящей в манию величия, до склонности путать свои фантазии с реальностью. По мнению психиатров, это и заставляет главу Белого дома искать союзников среди себе подобных.

Готовясь к встрече с Путиным, Трамп сделал ставку на грандиозность своей личности. Он предполагал, что российский президент будет вынужден подчиниться его неописуемой харизме. Однако Путин, по своей профессиональной подготовке и политическому стажу, в первые же минуты просчитал собеседника. Президент России выбрал роль «доброго следователя», который без особого нажима и с пониманием на лице, гнул свою линию, добившись того, что Трампу стало казаться, что все решения в Хельсинки принял он. Психиатры уверены в незыблемости этого мнения у Трампа, сколько бы ему «на пальцах» не объясняли, что Путин его переиграл вчистую, даже на нейтральном поле.