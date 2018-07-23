Политолог: Украинский гимн в Москве посадил Порошенко в политическую лужу

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Киевский политолог Руслан Бортник считает, что президент Украины вновь опозорился, сделав пафосное, но нелепое заявление после победы Александра Усика.

По мнению эксперта, украинский гимн, прозвучавший два дня назад в Москве, посадил Петра Порошенко в политическую лужу. Чем ближе президентские выборы на Украине, тем все нелепее становятся заявления и спичи Порошенко. Зачем было приплетать к победе боксера слова о «символе борьбы», совершенно непонятно. Несмотря на то, что четыре года назад, в результате вооруженного переворота к власти пришли откровенно русофобские силы, украинский гимн в России звучит постоянно, потому что проходит множество соревнований по различным видам спорта.

Порошенко отличается от своих предшественников, даже от не блиставшего интеллектом Виктора Ющенко, совершенно неадекватным восприятием действительности. Нынешний президент даже на открытии детского сада умудряются долго рассказывать пятилеткам о своей успешной политике, агрессии России и траншах МВФ. Россия же, прекрасно относится к украинскому народу, отделяя его от обезумевшей киевской власти.