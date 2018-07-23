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Интересный вывод сделали эксперты, проанализировав экспортную статистику Украины за прошлый год.

Специалистами был сделан вывод, что США снабжают устаревшим украинским оружием боевиков на Ближнем Востоке. Иначе непонятна доля экспорта украинского вооружения на нужды Пентагона. После прихода к власти на Украине Порошенко и компании, отечественные разработки современного вооружения сократились. Киев начал массовую распродажу оружия, оставшегося с советских времен в страны третьего мира. На этом фоне трудно представить, что Вашингтон стал приобретать устаревшие виды вооружений для своих нужд.

Дальнейшее расследование показало, что США импортировали украинскую бронетехнику, ПТРК и автоматы Калашникова для передачи вооруженным формированиям оппозиции в Сирии. Таким образом, поддерживая борьбу с легитимным президентом Сирии Башаром Асадом. Кстати, по балансу цена-качество, советское оружие продолжает лидировать на вторичном рынке вооружений. Этим пользуются коррумпированные украинские чиновники с одобрения Петра Порошенко.