Сегодня, 13:20

Начиная с государственной измены и заканчивая похищением людей. Депутат Госдумы России думает об обращении в украинский Конституционный суд.

Украина «подарила» Наталье Поклонской «букет статей» особого криминального характера. Преследование депутата Госдумы Киевом начинается с государственной измены и заканчивается похищением людей, хотя, вряд ли закончится этим.

Наталья Поклонская дала интервью «Крыминформу», которому заявила, что в будущем она может обратиться в Конституционный суд Украины, поскольку видит в действии украинских властей прямое нарушение прав гражданина, имея ввиду себя. Поклонская приводит в пример норму, не позволившую ей принимать участие в судебном процессе, отвечать, возражать и давать отводы.