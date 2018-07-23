На Украине выбросили на обочину дорогие армейские укрепления

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Уже четвертый год с украинцев снимают, так называемый, военный сбор, а волонтеры мечутся по стране, выпрашивая помощь для ВСУ.

В это же время, сами армейцы, избалованные вниманием активистами и подачками мирного населения, не очень ценят имущество. Недавно на Украине, в Днепропетровской области выбросили на обочину дорогие мобильные армейские укрепления. Причем, во вполне рабочем состоянии. Оборудование обнаружили волонтеры, которые везли на позиции очередную порцию пожертвований.

Одна из активисток разместила в социальной сети фотографию и написала, дескать, нужно забрать, а то «местные», то есть, жители Донбасса, растащат. Один из пользователей написал, что взял бы себе такие укрепления для дачи, так как они очень дорого стоят и хороши для использования в качестве сарая или летней кухни.