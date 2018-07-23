Российская авиация активизировала бомбардировку по позициям боевиков

Сегодня, 11:11

Информационное агентство Reuters сообщило о том, что Россия и Сирия начали масштабную антитеррористическую операцию.

Как сообщает источник, российская и сирийская авиация активизировала бомбардировку по позициям боевиков «ИГ»* (данная организация запрещена на территории РФ). Она осуществляется на Юго-западе Сирии, где проходит граница с Иорданией и Израилем.

Дело в том, что боевики проникли в районы, которые были оставлены данными группировками. Из-за этого военным приходится в срочном порядке действовать, поскольку повстанцы ИГ сейчас находятся рядом с рекой Ярмук, которая граничит с Иорданией и Голландскими высотами. Ведомство отметило, что они смогли отбить атаки.

По информации от сирийского офицера стало понятно, что в районе Тель-Джаму-Хайтс произошло самое ужасное столкновение между армией Сирии и террористической организацией. Его коллега добавил, что в результате проведенной бомбардировки армией РФ и Сирии пострадало большое количество мирных людей, которые проживают в деревне рядом с местом дислокации боевиков.

19 июля ИГ и армия Сирии договорились о примирении в Эль-Кунейтре. Эта договоренность предусматривает наличие военной полиции Сирии и России на границе Сирии и Израиля.

Напомним, террористическая организация ИГ (бывшая ИГИЛ) появилась в 1999 году в Ираке, от которого распространилась по ближайшим странам. На данный момент страны пытаются искоренить ее в Сирии. Ежегодно от действий боевиков погибают тысячи мирных людей.