Дмитрий Медведев в Instagram выложил фото из Карелии

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Дмитрий Медведев оригинально отчитался перед россиянами о своем визите в Карелию. Премьер выложил фотоотчет на своей страничке в социальной сети.

Российские политики стараются быть ближе к гражданам, для этого они выкладывают информацию о своей деятельности и личной жизни. Так, премьер министр России Дмитрий Медведев очень активный пользователь Instagram, где он имеет огромное количество подписчиков.

Последняя информация, которой политик поделился с фолловерами, стали результаты его визита в Карелию. На выложенных в сеть фотографиях видно, что Медведев не только полностью выполнил запланированную официальную часть, но и отдохнул на острове Кижи.

Известно, что премьер приехал в Петрозаводск 20 июля в пятницу. В программе визита была инспекция строительства нового аэровокзала. Также политик посетил ДОК «Калевала», после чего провел совещание с представителями лесопромышленного комплекса и путей его развития в регионе. Отдельная встреча прошла с главой региона Артуром Парфенчиковым.

Подписчики Дмитрия Медведева положительно оценили такие действия премьер-министра и такой фотоотчет собрал большое количество положительных отзывов. Некоторые пользователи посоветовали чиновнику посетить и другие объекты, которые требуют большего внимания правительства.