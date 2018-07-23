«Пророчество о Третьей мировой сбывается»: Китай разрабатывает подлодку с ИИ

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Смертью человечества обернется для США, КНР и России гонка вооружений, говорили православные старцы. Ядерный апокалипсис окажется на пороге, когда нейросеть начнет управлять смертоносным орудием. Час пробил.

Не США и не Россию многие мировые политологи считают главной угрозой человечества. Впечатляющие успехи Пекина в космическом и военном промысле сделали Китай передовой сверхдержавой, нацелившейся на мировое господство. КНР первой научилась воевать за пределами Земли, а закрепить успех в Поднебесной планируют доминированием на воде.

Сейчас Китай открыто разрабатывает крупную и недорогую подлодку с ИИ. Нейросети предстоит атаковать корабли противника, устанавливать мины и выполнять миссии разведчика. Субмарина заляжет на дно Южно-Китайского моря и Тихого океана. Именно эта местность является причиной серьезной ссоры КНР и США на почве вооружения Пекином общих с Филиппинами и Вьетнамом островов.

Как видим, недавнее пророчество православных старцев о Третьей мировой войне сбывается. Провидцы говорили, что ядерный апокалипсис наступит на Земле из-за ИИ, добравшегося к управлению смертоносным орудием. США и РФ признали Поднебесную серьезным политическим, экономическим и военным игроком, большего в Пекине могут и не потребовать.

Однако нейросеть может внести свои коррективы в планы людей. Из-за сбоя или усердного самообучения суперсовременная китайская подлодка ошибочно торпедирует американский флот или любую другую цель потенциального противника. Ответ последует незамедлительно. Чем закончится вооруженный конфликт ядерных сверхдержав, даже пингвинам в Антарктиде страшно подумать.