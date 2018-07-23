Сегодня, 10:01

Успех сирийских правительственных войск, обеспеченный поддержкой российских ВКС, привел к улучшению социальной и гуманитарной сфер.

Более 100 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту, после полного освобождения столицы САР Дамаска и его пригородов от международных группировок террористов. Сотни тысяч мирных жителей два года назад были вынуждены покинуть свои дома и бежать от войны в различные страны. Большинство сирийцев перебрались в Турцию, однако все это время надеялись на возвращение. Вмешательство России после личной просьбы президента Сирии Башара Асада, переломило ситуацию.

Теперь жители Дамаска и пригородов возвращаются в родные места. По их признанию, предстоит большая работа, чтобы восстановить быт, отремонтировать жилища, однако их это не пугает. Людям надоело скитаться и жить на чужбине. В настоящее время в Восточной Гуте сирийские и российские военные, а также дипломаты, работают в центре приема беженцев. Жителям предоставляется гуманитарная помощь. Началось восстановление городской инфраструктуры.