«Приезжай и подними»: Дончане разрешили Порошенко поднять флаг Украины над ДНР

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Жители республики считают, что в скором времени отделиться от Украины захочет половина городов, ведь президент поступает очень странно. Такие комментарии последовали после очередного громкого заявления политика.

Дончане разрешили Петру Порошенко поднять флаг Украины над ДНР, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей в соцсетях. «Приезжай и подними», - обращаются к главе государства граждане, которые посмеялись над его желанием развесить государственный символ над всеми без исключения городами и селами Донбасса.

Многие дончане считают, что Порошенко просто слишком много пьет, поэтому у президента и разыгралась фантазия. Вследствие этого комментаторы посоветовали завязывать политику с алкоголем, либо хотя бы начать закусывать.