Альтернатива пенсионной реформе: Юрист предложил депутатам сократить срок беременности

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Сразу две проблемы решит данный законопроект: помимо сохранения здоровья пенсионеров можно повысить рождаемость в России, что решит демографический вопрос. Кажется юрист считает, что ради процветания России можно пренебречь здоровьем нации и детей.

Председатель кировского отделения партии «Демократическая правовая Россия» Ярослав Михайлов направил депутатам Госдумы на имя председателя Вячеслава Володина обращение от лица жителей Кировской области, в котором предложил свое видение выхода из проблемы по пенсионной реформе. В нем содержалась весьма необычная альтернатива: им предложили сократить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев. Ссылаясь на формулу Негеле, согласно которой вместо нормальных 40 недель 11% беременных вынашивают плод более 42 недель, рожая переношенных детей, что плохо сказывается на демографических показателях. Мужчина считает нецелесообразным в современном мире столь долго быть беременными, а потому призывает обсудить данную проблему на законодательном уровне.

Кировский юрист уверен, что наука и медицина XXI века и светила просто обязаны восстановить население РФ прогрессом и современными методами: «Призываю депутатов ГД ФС РФ.КРО ПП «Демократическая правовая Россия», которое я представляю, начать широкое обсуждение с участием ведущих врачей роддомов и других медицинских и общественных организаций комплекса медицинских мер, способных снизить этот срок и решить проблему демографии России раз и навсегда».