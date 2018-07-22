Помпео выдвинул Лаврову обвинения в нарушении договоренностей по Сирии

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Встреча Госскеретаря США Майка Помпео с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошла 16 июля в Хельсинки.

Во время беседы Майк Помпео выдвинул российской стороне обвинения в нарушении договоренностей, которые были установлены между Россией и США по Сирии.

Встреча проходила параллельно саммиту президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, где тема Сирии тоже имела место быть. Также поднимался вопрос о координации возвращения беженцев в страну.

Операция правительственных сил Сирии при участии российских ВКС началась в середине июня. Проходит она в провинциях Дараа и Кунейтра на юго западе страны.

Сирийскими военными к настоящему времени занята большая часть территорий этих провинций. Дараа и Кунейтра входили в зону деэскалации, о которых США и Россия договорились прошлым летом. На границах данных провинций предполагалось окончание боевых действий, российской военной полицией должны были быть фиксированы нарушения мирного режима.

С началом армейской операции в этом районе в Вашингтоне пригрозили Дамаску жесткими мерами, однако реальных силовых действий так и не предприняли.