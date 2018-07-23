ДНР испытала новый тип боеприпаса

Сегодня, 03:15

На секретном полигоне Донецкой народной республики проводились учения, на которых стало известно о секретном боеприпасе.

Как рассказали представители силовой структруры ДНР, республика испытала новый тип боеприпаса. Предположительно им стал реакцтивный снаряд РСЗО «Чебурашка» или системы «Снежинка», произведенных на территории самопровозглашенной республики.

ДНР вместе с ЛНР занимаются разработкой стрелковых и других видов вооружения. Например, пистолет «Оплот» используется ополченцами еще с 2017 года, у которого есть два сменных ствола и АКВ «Дончанка». Это вооружение производит Донбасс.

Еще с 2015 года непризнанные республики работают над тем, чтобы создать реактивные системы залпового огня. В 2016 году появились первые разработки, которые были протестированы в условиях ведения боя. А уже в 2018 году вооружение Донбасса пополнили РСЗО «Снежинки» и «Чебурашки».

Напомним, противостояние между украинскими силовиками и ополчением Донбасса началось 6 апреля 2014 года и продолжается по сегодняшний день.