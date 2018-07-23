«Это не соперник»: Генерал предсказал полное разрушение Украины в войне с РФ

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10-12 тыс. украинцев погибнут в первые 10 суток, уверяет эксперт.

Генерал предсказал полное разрушение Украины в войне с РФ. Виктор Муженко сообщил, что «страшные» потери будут явными для народа, а воевать за родину заставят всех. Инвалиды и кормильцы отправятся на фронт и станут пушечным мясом без оружия, техники, поддержки правительства, которое быстро соберет чемоданы и покинет разграбленную Украину. Такой сценарий событий также предвидят и эксперты. Главными военными флангами, по словам генерала станут: Юг, Запад и Север. Не исключен вариант интервенции с Космоса и из недр земной коры. Муженко рассказал, что операция «АТО» лишила жизней более 3 тыс. человек из них «2636 - военнослужащие ВСУ, из этого числа - 2148 - это боевые потери».

«На вопрос, способны ли ВСУ защитить Украину в случае, «если Российская Федерация пойдет наступлением», начальник украинского Генштаба заявил, что у Киева сегодня есть возможность «минимально адекватно реагировать на все эти ситуации», цитирует слова Муженко Forbes.

Подливают масла в огонь и военные эксперты из США. Они заявили, что «российская армия может дойти до Таллина за 60 часов». На данный момент, эксперты признали, что «армия Украины РФ не соперник». Даже в Пентагоне утверждают, по мировым рейтингам российская армия стала второй по мощи на планете. Поэтому, исходя из фактической информации становится понятным, что ситуация в вопросе старта войны зависит только от России. Этому причиной неукомплектованность армии Украины, отсутствие хороших командиров, недостача техники и боеприпасов, нежелание народа воевать за страну и погибать.