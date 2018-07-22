«Мусорный актив»: Эксперт раскрыл истинную роль Порошенко в мировой политике

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Журналист Андрей Бабицкий фигура неоднозначная, не причисленная ни к одному политическому лагерю. Однако, что касается отношения к нынешней украинской власти, то здесь он тверд в своих убеждениях и имеет четкое экспертное мнение.

В недавнем эссе на страничке в социальной сети эксперт раскрыл истинную роль Петра Порошенко, обозначив ее, как «мусорный актив». Бабицкий уверен, что в мировом истеблишменте давно уже не осталось никаких иллюзий по поводу украинского президента. Его политические и личностные качества вызывают недоумение, смешанное с омерзением. Тем не менее, отсутствие самокритичного взгляда, а также интеллекта, помогает Порошенко уподобляться в собственных глазах трагической, но значимой фигуре глобального масштаба. По мнению журналиста, украинский президент, пришедший к власти при помощи вооруженного переворота, в котором не принимал личного участия, превратил государство в «мусорную артель». Именно он подставил под хлипкое строение три подпорки из пещерной русофобии, национализма и подачек международных финансовых структур.

Петр Алексеевич, как всякий лакей, выбившийся в верха, продолжает лебезить перед сильными, всячески демонстрируя перед ними готовность услужить и с пренебрежение, даже отвращением, относиться к собственному народу. Однако западные лидеры хорошо видят его суть и держат его за мусорный актив, от которого при надобности абсолютно не жалко избавиться. Порошенко еще и веселит публику, выступая клоуном на международной арене. Стоит только вспомнить его заявление перед саммитом президентов России и США в Хельсинки. Порошенко на голубом глазу придумал свою личную встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой он якобы научил главу Белого дома, как нужно вести себя с Владимиром Путиным.