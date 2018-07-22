«Давид против Голиафа»: Одиночные пикетчики объявили войну «пенсионной реформе»

Сегодня, 16:08

В Москве арестовали двух активистов, державших критикующие законопроекты правительства России о повышении пенсионного возраста и НДС плакаты.

Кубанская активистка Дарья Полюдова и ее идейный товарищ Кирилл Котов арестованы московскими правоохранителями за акцию против последних нововведений кабмина РФ. В частности, одиночные пикетчики объявили войну «пенсионной реформе» и повышению НДС, вооружившись тематическими плакатами. «Давид против Голиафа», охарактеризовали противостояние активистов и московской полиции рядом со станцией метро «Площадь Революции» пользователи в Сети.

19 июля сага с повышением пенсионного возраста в России закончилась не в пользу народа. Госдума России в первом чтении приняла законопроект правительства, подняв очередную волну протестов. В частности, за день до судьбоносного решения депутатов, в Петербурге прошел несанкционированный митинг. Активисты поднимали вверх красные карточки, так как шествие с плакатом считалось правонарушением, однако и это не уберегло питерцев от арестов. Более 10 человек отправились по итогам акции в полицейский участок.

Эксперты размышляют, сколько еще задержаний повлечет за собой принятие «пенсионной реформы». Предположительно, много. Озлобленность народа на власть – это отличный повод для оппозиции напомнить о себе. Подобные ситуации чреваты множественными несанкционированными митингами, длительными арестами и даже полноценными сроками, уверены отечественные политологи.