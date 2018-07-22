Политолог назвала Порошенко пиявкой, которая «присосалась» к славе Усика

Сегодня, 16:06

Елена Маркосян с иронией отнеслась к радости и ликованию президента Украины после победы боксера над российским спортсменом. Также она искренне поздравила чемпиона, который подарил россиянину Мурату Гассиеву первое поражение.

Украинский политолог шутливо отметила, что украинский боксер Александр Усик пренебрег киевским режимом, и посетил «соседей-агрессоров». Однако тот факт, что он победил спортсмена из России, не только спас его от возможных политических проблем, но и вознес в глазах чиновников. Она добавила, что 31-летний Усик завоевал титул чемпиона в честном поединке финала WBSS в тяжелом весе, а Порошенко решил воспользоваться заслугой Александра, к которой не имеет никакого отношения, пытается политизировать данный факт, и уже вывернул ситуацию в выгодное для себя русло. В своих хвалебных и гордых речах президент «уже наговорил с три короба счастья», однако так и не стало ясно, какое он и власть имеют к этому отношение. Она назвала Порошенко пиявкой, которая «присосалась» к славе боксера Усика, а власти Киева и вовсе серьезно размышляют над присвоением боксеру звания героя Украины.