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Одно из старейших военных столичных подразделений имеет трудную, подчас противоречивую, но славную историю, особенно в годы Великой Отечественной войны.

На сайте Минобороны появился раздел, посвященный столетию военной комендатуры Москвы, которое буде широко отмечаться в понедельник, 23 июля. Как сообщают в оборонном ведомстве, за все годы сотрудники комендатуры четко выполняли все возложенные на них задачи, которых было немало. Кроме поддержания воинской дисциплины на улицах столицы, специальная церемониальная рота комендатуры является образцом военной мощи государства. Именно этих военнослужащих видят высокие иностранные гости, когда сходят с трапа самолета.

В военные годы благодаря сотрудникам комендатуры в столице пресекались панические настроения, дезертирство, мародерство. Также выявлялись диверсанты, переодетые в советскую форму. Семь лет назад Московская комендатура была выведена из состава Сухопутных войск и была переподчинена военной полиции Российской Федерации.