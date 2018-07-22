«Явно погорячился»: Пушков ответил на слова Порошенко о поднятии флага над Донбассом

Сегодня, 15:39

ДНР и ЛНР стали независимыми и больше не попадут под иго Киева, уверены политологи.

Сегодня утром президент Украины заявил, что украинский сине-желтый флаг поднимут во всех городах и населенных пунктах Донбасса. На заявление политика ответил Алексей Пушков.

«Порошенко уже над чем только ни поднимал украинский флаг! И над Киевом древних лет, когда слова Украина не было и в помине. И над Крымом и Севастополем: явно погорячился, шансов никаких. А теперь над городами Донбасса хочет его поднять, где к флагу этому отношение известно какое», - сообщил Пушков.

Слова Порошенко о поднятии флага над Донбассом быстро оценили и в Сети.

«Порошенко сейчас живет в изменённом восприятии реальности, как наш Ельцин в 90-х. Вообще, Украина очень напоминает РФ тех времён...», «Бедный Петя! Он наверно новых сортов Чернобыльских грибов объелся», «Осталась Луна и Марс!», «Он же, Путин, ясно и неоднократно говорил - наша основная задача минимизировать количество жертв во всём этом украинском цирке, с той и другой стороны», - пишут юзеры.