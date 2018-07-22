Порошенко: Украинский флаг поднимут во всех городах Донбасса

Сегодня, 14:58

Глава Украины Петр Алексеевич Порошенко в своем официальном аккаунте Facebook вспомнил о днях четырехлетней давности, в которые украинские силовики вернули Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Украины.

Порошенко считает, что украинский сине-желтый флаг поднимут во всех городах и населенных пунктах Донбасса. Он уверен, что это событие произойдет очень скоро. Сопроводив хештегом запись «#ДонбассЭтоУкраина», президент окончил свой националистический пост.

Ранее, Порошенко назвал «Северный поток-2» политической игрой для нанесения ударов по Украине и странам ЕС. Глава США Дональд Трамп также не в восторге от газопровода, поэтому обвинил канцлера Германии в «спускании миллиардов в газовую трубу».