Сегодня, 13:34

Детям с юных лет внушают ненависть к РФ, а Киев солидно спонсирует деятельность пропагандистского лагеря, анализируют в Москве.

Бывший лидер «Правого сектора»* (организация запрещена в России решением Верховного суда) Дмитрий Ярош ищет школьников, готовых стать диверсантами в войне с Россией. Провести каникулы с автоматом в руках под скандирование националистических лозунгов депутат ВРУ предлагает с подачи Киева.

Сейчас Ярош возглавляет «Украинскую добровольческую армию» (УДА). Именно она опубликовала на своем YouTube-канале проморолик детского лагеря, в котором юные мальчики и девочки орудуют удушающим оружием, дерутся, стреляют из снайперских винтовок и познают тактику ведения партизанской войны против РФ. Обучение первой группы УДА успешно завершила, планируется работа с еще одним набором школьников возрастом 14-18 лет.

Выступая перед прессой, Ярош напрямую назвал цель создания пропагандистских детских лагерей. Самые тяжелые испытания для Украины еще впереди, поэтому молодое поколение должно уметь бороться с извечным врагом – Российской Империей, заявил депутат ВРУ.

Известнейшим местом, в котором Киев готовит школьников к войне с Россией, является лагерь «Азовец». Не трудно догадаться, какой полк Нацгварии стоит за его созданием. Молодое формирование входит в структуру МВД Незалежной, однако ультранационалистическая идеология считается неотъемлемой частью «зомбирования» детей. С юных лет школьникам ставят цель превращения Москвы в руины с попутным завоеванием мира.

Естественно, Киев помогает пропагандистским лагерям гривной. «Азовец» не так давно получил из бюджета Украины 90 тысяч гривен (200 тыс. руб), организации «Сич»* (запрещена в РФ решением Верховного суда) перепало гораздо больше – 400 тыс. гривен (более 1 млн руб). Однако и это не рекорд. 760 тыс. гривен (1,8 млн руб) Киев предоставил подконтрольной националистической партии «Свобода» организации «Голосеевская крыивка».

Подготовить школьников к войне с Россией также должен обновленный курс истории Украины, имеющий такие разделы, как «Национальная революция 1917-1921 гг.», «Установление тоталитарного режима СССР», «Советская оккупация» и более современные события – «Агрессия и аннексия Крыма».

Украина ведет на верную смерть своих детей, уверены в России. Параллельно в Донбассе не сомневаются, воевать будущему поколению не придется, так как исход конфликта на востоке будет решен в скором времени.