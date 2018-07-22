В Госдуме слова Порошенко о победе Усика назвали неподобающими

Сегодня, 13:36

Заявление президента Украины, высказанное в поздравлении боксеру, по мнению российских парламентариев, носило политический и провокационный характер.

В Госдуме слова Петра Порошенко о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым, назвали неподобающими для главы государства. Член спортивного профильного комитета парламента Дмитрий Свищев заявил, что в устах украинского президента слова о некоем символе борьбы в контексте спортивного соревнования, прозвучали довольно жалко и не были одобрены спортивным сообществом. Победа великого украинского боксера не может сравниваться с неудачами Украины во внутренней и внешней политике.

Если бы российские депутаты посмотрели любой украинский телеканал, то поняли бы, что для Порошенко подобные заявления в порядке вещей.

Президент Украины недавно даже на открытии детского сада умудрился минут 20 рассказывать пятилетним дошкольникам о российской агрессии и крепнущей украинской армии.