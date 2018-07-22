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Беспилотники выступали в качестве условных воздушных противников.

Представители командования ЮВО заявили о том, что на масштабных учениях Черноморского флота применили дроны. В данных учениях приняли участие береговые подразделения и корабельные расчеты постов ПВО и морская авиация. Дроны условно состояли на вооружении Черноморского флота и ЮВО на территории Крыма и Краснодарского края. Во время учений корабельными расчетами ПВО было обнаружено, классифицировано и уничтожено условную цель средством противовоздушной обороны. Напомним, в последнее воскресенье июля пройдет парад, посвященный дню ВМФ.

Данное учение проходило для усовершенствования навыков обнаружения и устранения неопознанной воздушной цели-потенциального противника. Также ЮВО считают, что при данной ситуации просто необходимо уметь отражать удары из воздуха, а достичь этого можно только использовав летательные аппараты.