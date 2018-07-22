Украинские телеканалы будут обязаны выпускать для Крыма и Донбасса 75% передач на украинском

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Украинские власти ограничивают вещание российских телеканалов и требуют изменить эфирную сетку отечественных производителей.

В октябре 2018 года украинские телестанции будут обязаны транслировать 75% передач на украинском языке. Это также коснётся тех, кто ведёт вещание на территории Крыма и Донбасса. Такое решение приняло Министерство информационной политики Украины. На данный момент на законодательном уровне разрешено вещание на любом языке. Главное условие – национальный или европейский продукт. Правительство вносит коррективы в эфирную сетку и запрещает к показу определённые фильмы, сериал и передачи российского производства.

Сергей Костинский, член совета Украины по вопросам телерадиовещания, заявил, что не имеет значения, на каком языке выпущена передача, если информация в ней передана достоверно. Власти Украины придерживаются мнения, что российские СМИ намеренно искажают факты и ведут информационную войну. Власти в Крыму и самопровозглашённых Л/ДНР заявили, что будут глушить сигнал, который идёт с территории Украины.