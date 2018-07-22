Политологи: Дальний Восток может заговорить по-китайски

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Для России настоящий вызов идет не с запада, а с востока. Такой тезис уже озвучивал Владимир Путин, этого и не особенно скрывает китайское руководство, несмотря на традиционные вежливые улыбки.

Российские политологи с тревогой отмечают, что уже в обозримом будущем Дальний Восток может заговорить по-китайски. Для этого существуют все предпосылки. После развала Советского Союза началась так называемая ползучая экспансия китайцев на восточные территории России. Неразбериха 90-х годов, запредельная алчность российских чиновников, создала для предпринимателей из КНР наиболее комфортные условия. В городах и поселках Сибири и дальнего Востока начали появляться многочисленные СП, ЧП, ЗАО с китайским капиталом.

Придя к власти, Владимир Путин не мог не заметить угрозу территориальной, а значит, национальной безопасности Российской Федерации. Именно он первым сказал о населении Дальнего Востока, которое заговорит на китайском языке, если не озаботиться развитием региона. Пекин, в свою очередь, продолжал официально стимулировать расселение своих граждан на российских территориях, выполняя, таким образом, две стратегические задачи, избавляясь от перенаселения и бескровно занимая важный плацдарм.

В настоящее время, российские законы стоят на стороне китайцев, которые в свое время взяли в долгосрочную аренду огромные участки российской земли. Например, в развитой Томской области китайское предприятие ЗАО «РосКитИнвест» владеет двумя миллионами гектаров земли. Но, это еще не все. Известный политолог Сергей Михеев утверждает, что если миграция китайцев в самое ближайшее время не будет сокращена до минимума, то китайцы начнут входить в местные органы власти. Что является настоящей угрозой. Предрекаемая война между РФ и КНР не нужна Пекину, так как там уже нашли метод бескровной оккупации. Правда, российская оппозиция не устает повторять, что китайская угроза является очередным «путинским мифом».