Трампа обвиняют в том, что он жесток с детьми иммигрантов, а не с Путиным

Сегодня, 11:16

Независимый американский политик Берни Сандерс высказал своё мнение относительно поведения президента США. Он уверен, что Дональд Трамп ведёт себя не так, как следует.

Сандерс обвиняет президента в том, что он не смог достойно противостоять своему коллеге, который якобы вмешался в выборы 2016 года. Он уверен, что Дональд должен был противостоять России и Путину за подрыв демократии в США. Это действие должно было показать всю силу страны и её президента, который оказался не настолько уверенным в себе. Но больше внимания он акцентировал на том, как ведёт себя Трамп относительно иммигрантов, а в частности – их детей.

Политик обвиняет президента в том, что он способен вести себя жестоко только тогда, когда это касается слабых и беззащитных людей. Сандерс не видит в разлучении семей никакого мужества, а лишь трусость. Доказательством своих слов он считает то, как повёл себя Трамп на встрече с Путиным. При этом политик уверен в том, что вмешательство России наблюдается не только на выборах, но и других аспектах жизни граждан США.