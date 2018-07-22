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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор случилось происшествие, которое унесло жизни полсотни людей.

Как стало известно, 13 июля ночью международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары. Из-за бомбардировки по мирным жителям уже пострадали тысячи людей, на этот раз жертв прибавилось. Незаконность действий США подтверждена – мало того, что они уже в ответе за предыдущие смерти мирных сирийцев, так теперь у американских силовиков снова «руки в крови». Совет безопасности ООН не одобряет таких действий США – страна это делает самовольно и бесправно.

Такие неправомерные действия очень выгодны президенту страны, поскольку никакой помощи, которую так обещали в США, не предоставляли. Многие политологи считают, что государство своим вторжением наносит огромный ущерб всему мировому сообществу, и особенно Сирии, которую США за все время атаковала с воздуха 24 тысячи раз.

Как стало известно, основное оружие, применяемое на сирийской территории – это крылатые ракеты «Томагавк». Свои атаки американцы объясняют борьбой с террористической организацией «ИГ»*, деятельность которой запрещена в РФ. Авиаудары, по мнению Вашингтона, могут способствовать дестабилизации политической ситуации в Сирии.