Порошенко умудрился увидеть в победе Усика символ борьбы Украины

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В принципе, от украинского президента никто ничего другого и не ожидал, зная его любовь к «местечковому» пафосу.

Петр Порошенко умудрился увидеть в победе боксера Александра Усика над Муратом Гассиевым символ борьбы Украины и приближение победы над "страной-агрессором". Впрочем, для главы страны, с помпой открывающего сельские фельдшерские пункты, победа украинца над россиянином прекрасный повод в очередной раз произнести пафосную речь о возрастающей мощи украинской армии, и вновь сказать «последнее прощай» «российской империи».

К слову, по мнению большинства экспертов, Усик как всегда прекрасно подготовился к предстоящему бою, учтя все сильные и слабые места соперника. Чего, к сожалению, нельзя сказать о Гассиеве, который выглядел технически слабее, хотя и продержался все 12 раундов. Украинский спортсмен за свою профессиональную карьеру не проиграл еще ни одного боя, заканчивая большинство из них нокаутом.