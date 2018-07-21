В Сирии в результате переговоров боевиками было сдано три танка

Вчера, 23:13

Информация предоставлена Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-губернатором Цыганковым.

Алексей Цыганков поделился, что в Сирии за сутки боевиками было сдано четыре миномета, три танка, одна гаубица, одна зенитная установка, четыре крупнокалиберных пулемета и боеприпасы различных типов и калибров. Передача возникла в результате переговоров между враждующими сторонами.

К слову, сирийский президент Башар Асад после выдвинутых турецких условий решил освободить Алеппо и отдать его Турции на реконструкцию. Хотя эксперты еще не уверены в подобных соглашениях, ведь Турция только выбрала президента и там еще не все «улеглось», а восстановления города – это огромные вложения и силы.