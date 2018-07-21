Воздушное «вторжение» Путина: Конгресс США оценил ложь эстонцев на вес золота

Вчера, 22:55

Оборонные силы Эстонии заявили, что их подразделениям как будто бы удалось дважды зафиксировать случаи нарушения российскими самолетами государственной границы Эстонии.

Сообщение от 16 июля гласило: «Инциденты произошли в районе острова Вайндлоо с разницей примерно в один час, сначала в воздушное пространство страны вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96». Если подумать, то это почти что прифронтовая сводка.

Творчески одаренные сочинители в погонах из генерального штаба сообщают, что на борту Ил-96, которого засекли вторым, находился российский президент Владимир Путин, который направлялся на саммит в Хельсинки. Оба воздушных судна, согласно той же сводки, были над эстонской территорией почти минуту, а потом покинули его, даже не удостоив эстонских военных прощальным взмахом крыла.

Эстонские политики негодуют, и МИД прибалтийской республики срочно вызвало «на ковер» дипломата из посольства России в Таллинне для вручения ноты протеста. Выплеснув все свое негодование по поводу попирания Россией эстонского суверенитета, все успокоились. Сообщение, опубликованное пресс-службой диспетчерской гражданской службы страны о том, что президент России не пресекал воздушное пространство страны, официальный Таллинн проигнорировал. Ни Генштаб, ни МИД сообщение не опровергли, но и извинения за инсинуации тоже принесли.

Все потому, что правда не принесет никакой пользы, тогда как даже заведомо лживое заявление об агрессии России можно монетизировать, а полученные деньги потратить на наращивание военной мощи во всех трех постсоветских странах Балтии. Аналитики утверждают, что за последний год расходы на предупредительные меры в случае вторжения России в Прибалтике увеличились почти на 40% и достигли отметки в 1 млрд долл. США, а в следующем – увеличатся еще на 10%. План финансирования одобрен американским конгрессом. Так что, любое «вторжение» Путина буквально оценивается на вес золота.