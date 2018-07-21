Эксперт рассказал, когда рухнет Крымский мост

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Первой потерей России в Третьей мировой войне станет «стройка века», считает американский политолог.

Саммит в Хельсинки Трампа и Путина невольно стал прелюдией апокалипсиса в Европе. Глава Белого дома жаждет повторной встречи с президентом РФ, так как чувствует себя полнейшим лузером в глазах мирового сообщества, которому необходимо срочно взять реванш, считает эксперт из Штатов.

Трамп пытался доминировать над Путиным, однако невозмутимость лидера россиян выбила его из эмоциональной колеи. Глава США не привык видеть бесстрашного оппонента, реагирующего улыбкой на критику своей страны. Как итог, «российский след» остался мифом, а президент США – трусом. Повторный полноформатный саммит окончательно поссорит Москву и Вашингтон, так как поведение Путина не изменится, а Трамп наломает сгоряча дров.

Когда РФ и США вступят в Третью мировую войну, Крымский мост рухнет под обстрелом Шестого американского флота, бомбардировавшего ранее Сирию, рассказал политолог. Вашингтон захочет превратить Украину в поле битвы, поэтому Трампу будет очень важно пресечь переброску войск РФ через АРК. Выстроив оборонительную линию вдоль Днепра, Россия не позволит армии НАТО приблизиться к Москве, однако ликвидация «стройки века» перенесет основные сражения в Донбасс – гораздо ближе к границам РФ.

Американский эксперт не берется прогнозировать итог Третьей мировой войны, так как вполне вероятно он не устроит не одну из сторон. Терпя поражения, США или РФ прибегнут к использованию ядерного оружия. Как итог, Европу ждет апокалипсис, подытожил политолог.