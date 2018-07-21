Брат жертвы «Новичка» из Эймсбери изумлен быстрым выздоровлением родственника

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Как впрочем, и все те специалисты, кто хоть немного знаком с действием «оружия массового поражения».

Брат жертвы «Новичка» из Эймсбери Чарльза Роули изумлен быстрым выздоровлением родственника. Мэтью в своем очередном интервью местным таблоидам предположил, что Чарльза, вероятно спасла его многолетняя героиновая зависимость. Правда, на этом факте журналисты на стали акцентировать внимание в своих публикациях, написанных, как под копирку. Конечно же, опять муссировалась теория «кремлевского заговора», но как-то вяло. Видимо, британским властям уже самим стал понятен сюрреализм их предположений.

Тем более, что мировые эксперты вопреки спущенным инструкциям стали писать о том, что «флакона из-под духов», где якобы находилось ОВ «Новичок», хватило бы для смерти всех жителей Эймсбери, с прилегающими к городку фермами. В «сухом остатке» погибла по неизвестным пока причинам социальная маргиналка Дон Стерджес, а также хомячки и кот Сергея Скрипаля. Причем животных убила полиция. Мир находится в безопасности, пока такие отравляющие вещества, как пресловутый «Новичок» обозначаются, как оружие массового поражения.