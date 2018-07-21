У здания правительства активисты вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

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Несколько человек решили поддержать голодовку Олега и вышли на улицы с лозунгами на плакатах.

Активисты московского отделения «Открытой России» 21 июля около здания правительства России вывесили баннер в поддержку требований Олега Сенцова, он гласил: «Свободу политическим заключенным». Новость о данном инциденте быстро распространилась в социальных сетях. Некоторые пользователи Twitter и Instagram поддержали данную позицию активистов, а некоторые остались в недоумении. По их мнению, Олег возможный организатор терактов на Крымском полуострове и считают его заключение под стражу - закономерной мерой пресечения возможного преступления. На аргументы о том, что преступление не было совершено, они задают логичный вопрос: «А зачем ждать смерти людей?».

Олег Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку террористических актов в Крыму. Два месяца назад он объявил голодовку на неопределенный срок, пока не будут отпущены все украинские политзаключенные из российских тюрем. Мать Олега просила о помиловании у президента РФ Владимира Путина, но сам заключенный сообщил, что делать этого же не станет.