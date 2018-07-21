Порошенко подписал закон: Реформировать школы на Украине поможет Финляндия

Сегодня, 16:55

Президент Украины демонстрирует в эту субботу повышенную активность. «Отлетают» закон за законом.

Порошенко подписал сегодня ещё один закон. Отныне реформировать школы на Украине поможет Финляндия.

Что характерно, о высшем образовании ничего не говорится. Лишь средняя школа. Образованная Украина не нужна даже Украине.

Политологи отмечают, кто только не «помогал» реформированию Украины. Грузины – таможню. Поляки – железную дорогу. Американка – здравоохранение. А всё как в анекдоте про лося, и чего мне всё хуже и хуже.

Воистину нет пророка в родном Отечестве. Писано в «немытой России», как напомнил Порошенко слова российского классика. Только тот, говорил это не о лучших умах государства, а о глубинке.

Сейчас, видимо, Порошенко и киевская власть считают «немытыми» даже не холопов, а ведущих украинских специалистов. На помощь званы не варяги, а непонятно кто. С результатом тоже пока как-то не очень.

Сегодня Порошенко подписан также закон о ратификации соглашения с Голландией по МН17. Там содержатся неприятные моменты, не исключающие причастности украинцев к этой катастрофе.