Сегодня, 16:05

Английские эксперты продолжают поиски мест вероятного нахождения отравляющего вещества.

Специалисты английского подразделения химической защиты ищут в Солсбери следы отравляющего вещества семейства «Новичок». По предварительной версии, такая срочность обусловлена тем, что потерпевшие в Эймсбери Дон Стерджес и Чарльз Роули могли получить отравление в местах парка Солсбери. Проверка проводится в общественных туалетах, так как, по мнению экспертов, это самое вероятное и удобное место нахождения яда. Специалисты работают в химзащитных костюмах и респираторных масках. Также были вычислены пять вероятных мест, в которых люди могли пострадать от воздействия «Новичка» в Эймсбери и Солсбери.

Ранее Лондонское правительство попыталось обвинить Россию в причастности к отравлениям, произошедшим с семьей Скрипалей и к смерти одной из отравившихся женщин. Однако, российское правительство называет эти обвинения голословными и отрицает любую причастность к этим преступлениям. Тем более, что доказательств причастности именно российских агентов к этому не обнаружено.