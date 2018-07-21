«Без объяснения причин»: Возлюбленную сына Трампа уволили из Fox News

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Одна из немногих лояльных нынешнему главе Белого дома телекомпаний, решилась на загадочный демарш по отношению к ближайшему родственнику своего покровителя. Как говорится, тайна, покрытая мраком.

Возлюбленную сына Дональда Трампа Кимберли Гилфойл, уволили из Fox News без объяснения причин. Телеведущая проработала в известной корпорации довольно долгое время, заработала хорошую репутацию, популярность зрителей и приносила компании неплохие рейтинги даже вне прайм-таймов. Тем не менее, Кимберли вызвало руководство и вежливо предложило добровольно расторгнуть контракт.

По мнению экспертов, в этом решении больше нового американского пуританства, чем политики. Дело в том, что Дональд Трамп-младший, несмотря на недавно оформленный развод с Ванессой, от которой он имеет пятерых детей, продолжал вести беспорядочные связи, которые дискредитировали, как президента США, так и Республиканскую партию. Помимо близких отношений с Кимберли, младший Трамп не скрывал своего романа с певицей Обри О'Дэй. Руководство телекомпании, видимо, посчитало, что Гилфойл в этих обстоятельствах, слишком двусмысленно выглядит в глазах телезрителей.