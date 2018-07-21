В Екатеринбурге приземлились китайские истребители

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Необычное явление было замечено жителями города, многие снимали на камеру чужеродные самолеты.

В Екатеринбурге вечером 20 и утром 21 июля в небе были замечены несколько истребителей. Жители города были в недоумении и удивились данному явлению, ведь в городе никаких мероприятий, связанных с самолетами, не предполагалось. Позже стало известно, это оказались китайские истребители, которые по пути в Рязань на состязание между военными летчиками «Авиадартс», приземлились в местном аэропорту «Кольцово» на дозаправку. В социальных сетях все больше очевидцев делятся впечатлениями от увиденных самолетов военно-воздушных сил Китайской Народной Республики.

Состязание «Авиадартс» подразумевает под собой умение пилотов с высокой точностью поражать наземные цели с помощью, к примеру, ракет и преодолевать противовоздушную оборону «противника». Это соревнование проводится ежегодно с 2013 года и подразумевает международные показательные выступления и демонстрацию собственной военной техники и умений национальных пилотов.