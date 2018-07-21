Голландия «дожала» Порошенко: Суд по делу МН17 пройдёт в Нидерландах

Сегодня, 14:20

Дальнейшее затягивание становится абсурдным. Пора выкладывать свои карты.

Голландия «дожала» Порошенко, который целый год не подписывал закон о ратификации соответствующего соглашения. Теперь, после подписания, суд по делу МН17 будет проходить в Нидерландах.

Порошенко пришлось сотрудничать с голландцами на предлагаемых ими условия. После подписания закона, Голландия стала обладать всеми юридическими правами на правосудие по делу МН17.

Теперь проведение любого судебного преследования по нему будет вестись только в голландском суде. Не исключено, что в Гааге.

Украина обязалась передать все имеемые у неё материалы по малазийскому Boeing в распоряжение голландской судебной системы.

Если будет установлено, что в крушении лайнера виновны украинцы, они станут отбывать свои сроки на Украине. Помимо того, подписанный документ предполагает возможностью присутствия на судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

Соглашение стран по этому вопросу было подписано год назад. Рада ратифицировала его 12 июля 2018 года. Порошенко подписал ратификацию сегодня.