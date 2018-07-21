«Вопреки Путину»: По мнению футурологов, Крым станет суверенным островом

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Прежде чем погибнуть от взрыва сероводородной супербомбы Черного моря, Крымский полуостров отделится от материковой части, как независимый субъект глобального мира, считают футурологи.

По мнению футурологов, Крым станет суверенным островом вопреки Владимиру Путину с его имперскими амбициями. Литературное предсказание писателя Василия Аксенова, написавшего роман «Остров Крым», воплотится отчасти, однако с другой политической и географической коннотацией. Современные предсказатели с тревогой пытаются достучаться до «сильных мира сего» с четким и не оптимистическим прогнозом. Крым, в ходе многовековых распрей, стал проклятой территорией. Совсем скоро полуостров из-за тектонических сдвигов, отделится от материковой части. Этим обстоятельством неминуемо воспользуются политические силы, которые сейчас только накапливают мощь. Речь идет не о крымских татарах или украинцах. Уже несколько лет в Крыму разрастается движение «патриотов», которые связывает себя сугубо с определенной территорией, которую, по их мнению, на протяжении веков делят и разрывают «чужаки».

Однако переформатирование власти на острове Крым не приведет к процветанию и благоденствию. Отделенный от всех коммуникаций участок некогда цветущей суши, станет депрессивной территорией. Миграция станет лавинообразной, а затем, взрыв сероводородного слоя Черного моря завершит историю Крыма навсегда. «Райский уголок» с уникальной природой, станет таким же красивым и завораживающим мифом для потомков, как Атлантида. Катастрофический сценарий был смоделирован адептами альтернативной науки, которые, несмотря на всю эксцентричность своих предыдущих прогнозов, часто оставались правыми.