Западные СМИ обвиняют российских коллег в преувеличении успеха Путина на встрече с Трампом

Сегодня, 13:48

Долгожданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Хельсинки заставила американские СМИ тщательнее наблюдать за российским телевидением и поражаться.

Крупные политические события редко остаются не связанными в зарубежной прессе с действиями и решениями России. То же произошло после встречи президентов США и РФ на «Хельсинки-2018». Западные политические эксперты внимательно стали наблюдать за происходящим на российских экранах и сделали вывод, что Россия переоценила своего президента.

В частности, телеканал CNN вышел в эфир с репортажем о том, как «некрасиво» ведут себя их коллеги во время обсуждения саммита. В сюжете были показаны репортажи новостных программ России с демонстрацией вооружения и отрывок программы «60 минут». На основании нескольких высказываний западные журналисты убедились, что Россия явно преувеличивает значение и успех Владимира Путина в Хельсинки и намеренно выставляет его «лидером» встречи, опускаясь до оскорблений в сторону США.