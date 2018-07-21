Мэттис заявил о необходимости выведения из-под санкций стран, продающих РФ оружие

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Саммит в Хельсинки дал первые плоды для партнеров России, уверены военные специалисты.

Министр обороны США Джеймс Мэттис неожиданно заявил о необходимости выведения из-под санкций стран, продающих РФ оружие. В письме Председателю Комитета по вооруженным силам Сената Джону Маккейну Мэттис призвал законодателей разработать законопроект об оборонной политике 2019 финансового года, чтобы позволить Госдепартаменту отказаться от санкций, направленных на ограничение закупок Российской техники другими странами. Глава Пентагона утверждал, что США стратегически заинтересованы в работе со странами, которые переходят к более тесным связям с Штатами, но все еще могут зависеть от российской техники.

«Россия должна страдать от последствий своего агрессивного и дестабилизирующего поведения, а также продолжающейся незаконной оккупации Украины», - написал Мэттис в письме, полученном Bloomberg News.

После спорного выступления президента Дональда Трампа на его саммите с президентом России Владимиром Путиным, а также обвинительного заключения 12 российских разведчиков по обвинениям, которые включают взлом учетных записей электронной почты, Демократической партии во время выборов 2016 года, данный вопрос очень важен для Госдепартамента и США.

«Поскольку мы налагаем [на Россию] необходимые и заслуженные ограничения за их пагубное поведение, предоставление госсекретарю полномочий по исключению из [санкционных списков, предусмотренных] CAATSA является необходимым», - рассказал политик журналистам.

Мэттис предупреждал, что Госдеп «невольно дает России значительное стратегическое преимущество» которое следует устранить.