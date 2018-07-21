Глава подразделения «Роскосмоса» Пайсон подал в отставку

Сегодня, 11:37

Причиной увольнения «по собственному желанию» стало открытие расследования по делу о государственной измене.

Глава информационно-аналитического подразделения «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку. Ранее, российские спецслужбы обнаружили в отделении, руководимом Пайсоном, утечку особо секретных данных, касающихся деятельности Центрального НИИ машиностроения. Эта структура обеспечивала разработки новейшего отечественного оружия. В том числе, конструкторы ЦНИИмаш работали над гиперзвуковыми баллистическими ракетами, которые были продемонстрированы вовремя обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию.

В пятницу, 20 июля, в институте и всех подразделениях, причастных к созданию военно-космических вооружений, были проведены обыски. Уже определено, что некоторые сотрудники передавали секретные сведения западным спецслужбам. Сам Пайсон, по предварительным данным, тесно контактировал с подозреваемыми по делу о государственной измене.