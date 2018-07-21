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Бойцы Украины вновь стали посмешищем после ночных приключений.

Представители ДНР рассказали, что украинские военные подорвались на своем минном поле. Это произошло вчера, в районе Марьинки. Причиной конфузной ситуации стал алкоголь и разгульное поведение. Военные Украины неоднократно компрометировали себя подобным поведением, но правительство соседней страны активно пытается поддерживать боевой дух народа и добровольцев, которых принудительно посылают противостоять ополченцам на территории ЛНР и ДНР.

«Военнослужащие ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса не справились с управлением автомобиля», — рассказал представитель командования самопровозглашенной ДНР.

Эксперты предрекают, что этот случай перевернут с ног на голову и «подадут историю под соусом провокаций».