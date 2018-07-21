Корвет «Совершенный» проводит учения в Японском море

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Он успешно отразил атаку с воздуха. Естественно, учебную.

В Японском море сейчас проводит тренировки корвет «Совершенный». Он приписан к Тихоокеанскому флоту.

21 июля «Совершенный» провёл стрельбу артиллерией по цели в воздухе. Боевая задача была выполнена.

После этого корвет, продолжая находиться в Японском море, будет заниматься отработкой по действиям в море одиночного корабля, имеющего курсовую задачу.

При отражении воздушной атаки, корабль взаимодействовал с морской авиацией ТОФ.

Также в субботу кораблю предстоит начать отработку задач противолодочного характера.

Ранее команда корвета занималась артиллерийской стрельбой на подавление целей на берегу, скрытых складками местности, то есть невидимых.

Произошло удачное поражение мишеней, имитирующих боевую технику, защищённые огневые точки и другие цели, которые расположил на побережье условный противник.

Сообщение сделано пресс-службой ТОФ.