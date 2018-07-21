«Без «больного» Путина»: Тайное сообщество выдвинуло ультиматум

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Поднять пенсионный возраст и ввести биометрику – главные задачи Путина в борьбе за место в тайной организации правителей, уверенны эксперты.

Тайное сообщество влиятельных людей мира в скором будущем рассмотрит кандидатуру Путина на возвращение в структуру. Такую мысль озвучили эксперты, после оценки последних решений Кремля по поводу политики в России. Критика и шум поднялись вокруг вопроса повышения пенсионного возраста. Президента обвинили во лжи, и даже выразили недоверие. Однако вины Владимира Владимировича в происходящем ровным счетом нет. Конспирологи решились озвучить тайные планы Путина. Ввиду последней утечки данных, президент болен и его состояние здоровья нуждается в поддержке.

Однако, этот факт стал ключевым для одной из тайных организаций в мире. Бывший сотрудник КГБ не может смириться с тем, что его «кинули» на произвол судьбы и исключили из числа правителей будущего. Тайное сообщество выдвинуло неожиданный ультиматум. Специалисты настаивают, что заговор вокруг Путина стал толчком для нового витка его активности, а именно повышение пенсионного возраста и ввод биометрических документов в России. Эти два фактора, по предположению экспертов, смогут стать условиями для снижения численности людей на планете, и подарят Путину «грин-карту» в тайную организацию. Конспирологи ранее озвучивали вероятность наличия у комитета сыворотки, которая может спасти Путина от гибели и подарить ему бессмертие. Появлялись также и догадки, что такой эликсир глава Кремля уже принял. Поскольку мир не сможет выжить в гармонии на политической арене без «больного» Путина, ему вероятно уже предложили «инъекцию жизни» в обмен на жизни россиян. Какой из этих сценариев стал или есть реальным, вскоре станет понятно, уверяют медики.