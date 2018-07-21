Климкин: Референдум в Донбассе – это «репетиция развала Украины»

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Вцепился киевский режим в унитарность страны, повторяя как мантру. Понимает, федерализация – смерть для него.

Истерит по этому поводу и глава украинского МИД. Павел Климкин заявил об уверенности в том, что референдум в Донбассе – это, не более, не менее, чем «репетиция развала Украины».

Информацию об этом министр разместил в своём аккаунте в Facebook. По его убеждению референдум является невозможным ни с какой точки зрения. Ни с юридической, ни с политической.

Климкин рассказал, что Россия совсем не интересуется Донбассом и проживающими там «украинскими гражданами». Кремль всегда говорил о необходимости федерального устройства Украины.

Следовательно, речь вовсе не о Донбассе, а о том, чтобы провести репетицию «развала всей Украины».

Помимо того, чиновник сообщил, что у волеизъявления жителей на Донбассе не будет свободного и честного характера. Референдум будет проходить «под давлением России».

В свободный характер референдума «не верит буквально никто», когда на Донбассе «российская оккупация».

Политологи отметили, развал Украины уже начался по факту. Предотвратить или отсрочить его может лишь федерализация. Унитарность позволяет меньшинству диктовать свои «хотелки» большинству. При чём, в виде законов.

А референдумов Киев боится, как огня. Никто не проводил их по ВТО, Евровыбору и движению в НАТО. Потому что результат был очевиден. «Агрессии России» тогда не было.