«Провал неизбежен»: Россияне оценили ожидания и реальность Крымского моста

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«Мост смерти» шокирует автомобилистов, сообщают взволнованные крымчане.

Социальные сеты едва не каждый день «взрываются» новыми сенсациями и размышлениями по вопросу Крымского моста. Появляются теории и гипотезы, которые предрекают разрушения гигантской переправы. Есть и те, кто построенный Россией мост принимают, как и Великую китайскую стену. Время покажет, что было правдой, а что «очередной пиар-уткой» в адрес Путина от его завистников. Однако, вся информация в Сети детально продумана и описана в деталях, подкреплена видео и фото доказательствами. Среди самых популярных последних публикаций новость о том, что Крымский мост рухнет. По данным очевидцев, переправа разрушается, а некачественные строительные работы уже спровоцировали старт разрушительной силы. В доказательство в Сети опубликовали видео-демонстрацию ям и выбоин. Как сообщается в комментариях, провал неизбежен, процесс разрушений начался менее чем через полгода после сдачи объекта. Есть информация о том, что асфальт и опоры буквально «сносит ветром». В подтверждение этому факту также есть ролик в Интернет. Однако, его неправдивость сразу же разоблачили юзеры.

«Это не крымский Мост, на крымском Мосту по 2 полосы в каждую сторону. А на этом видео по 3 полосы. А ещё крымский Мост 2-рядный с каждой стороны , потому что деньги украли ротенбурги и не построили 3ю полосу с каждой стороны», - подмечают внимательные россияне.

Оценили ожидания и реальность Крымского моста не только в РФ, но и за ее пределами. Эксперты геологии из-за границы принялись рассматривать наличие сейсмологической активности земной коры на территории, где построен мост. «Неожиданные» результаты шокировали многих. Оказалось, что переправу вовсе нельзя было строить в этом месте – велик риск землетрясений и даже цунами, что в принципе большая редкость в регионе. Однако некоторые «специалисты» решились описать крах моста после строительства железной дороги, которая «станет последней каплей». Якобы после сдачи объекта, пройдет несколько дней и вся конструкция сложится, как карточный домик. Несмотря на ожесточенность ситуации и работу троллей и хейтеров, Крымский мост принял более 1 млн машин разных габаритов и предназначения. В сторону Крыма мост принял 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – более 470 тысяч. Среднесуточная интенсивность движения в июле в сторону полуострова увеличилась по сравнению с маем почти на 40%.