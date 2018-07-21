«Блатная» чиновница из Воронежа покинет мэрию после отпуска

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«Хлебное управление» продолжить искать замену.

В Воронеже Наталья Махортова сообщила о своей отставке. Управление земельного хозяйства лишилось главного специалиста спустя 4,5 лет безупречной службы. Два месяца назад эксперты предрекали то, что «блатная» чиновница из Воронежа покинет мэрию. Именно так это и произойдет, но после отпуска, на который чиновница отправится с 23 июля. Наталья Махортова имеет два высших образования, замечена в активных начинаниях в мэрии, куда устроилась осенью 2013 года. Ее увольнение эксперты связали с «планом встряски» в городе, которую активно проводит мэр Вадим Кстенин.

К слову, мэр потрудился на славу, уверенны Интернет-пользователи. Уже открыто уголовное дело против адвоката Николая Шмакова. Контрольно-аналитического управления лишилось Александра Чернышова, а управление информации - Ольги Извековой. Известно, что мэр добрался до чиновников, общественных организаций и силовых структур.